Einer der heißesten Hotspots in L.A. mit einer Warteliste, die so lang ist, dass man mit etwas Glück in sechs Monaten bis in einem Jahr einen Termin bekommt, ist der Tattoo -Salon von Brian Woo – besser bekannt als Dr. Woo. Einfach so in sein Studio reinzuschneien und sich von dem Mann, der schon Zoe Kravitz, Miley Cyrus und Cara Delevingne tätowiert hat, ein Motiv stechen zu lassen, kann man sich abschminken. Termine gibt es nur über E-Mail und auch nur, wenn man Glück und Geduld hat – frühsten in sechs Monaten bis in einem Jahr könnte es was mit der neuen Tinte werden.