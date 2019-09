Ein Mädchen hat sich das perfekte Tattoo als Antwort auf blöde Blicke stechen lassen

Zum ersten Mal entdeckte Tiffany Posteraro, 24, die hellen Stellen auf ihren Knien, als sie sieben Jahre alt war. Die New Yorkerin, die in Florida aufgewachsen ist, zeigte sie ihren Eltern, doch die fanden keine Erklärung. "Sie dachten, es seien Narben oder so", erzählte die junge Frau aus Brooklyn der "Daily Mail". Die Flecken wurden nach und nach mehr, erst an den Handgelenken, dann rund um die Kniescheiben. Eine Salbe, die ihr ein Hautarzt verschrieb, brachte nichts.