Diamanten und Tattoos halten ewig. Deswegen sollte man sich wirklich sicher sein, ob man den Rest seines Lebens mit einer Lotusblumenranke am Oberschenkel rumlaufen möchte. Doch wer kann sich im Jahr 2017 schon für etwas entscheiden? Alles wird auf Zeit ausgeliehen, ach nee, sogar geshared: Autos, Musik, Designertaschen, selbst den*die Partner*in oder die Wohnung teilen manche. Warum also noch auf ein Tattoo festlegen? Wer möchte, kann sich nun auch tageweise tätowiert zeigen. Dank des Etsy-Shops Tattoo Socks kann man sich für 15 bis 28 Euro plus Versand tatsächlich handbemalte Bein-Tattoos in Strumpfform anziehen – für einen Tag.