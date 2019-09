„Wenn du meine Braids beleidigst, beleidigst du auch mich“

Die Darstellung und die Einbindung von People of Colour in Berlins kreativer Szene spielt eine große Rolle. Diversität sollte in so einer Multi-Kulti-Stadt mehr als nur ein netter Vorsatz sein. Vielfalt fängt im Alltag an. Wenn bei einem Fotoshooting keine nicht-weißen Menschen sind, dann sollte der erste Schritt sein, sich zu Fragen warum. Vielleicht trauen sich Frauen, die meine Hautfarbe haben, nicht, sich für kreative Jobs bei Magazinen als Stylistin oder als Fotografin zu bewerben, weil sie von vorn herein denken, dass sie keine Chance haben? Woher kommt es, dass so wenig People of Colour in Berlins Kreativbranche arbeiten? In einer Stadt, die für Diversität steht, sollte die Integration überall stattfinden. Aber die Realität sieht anders aus. Ich habe neulich eine befreundete Fotografin aus Berlin gefragt, ob sie mir drei afrikanische und drei asiatische Fotografen nennen könnte. Ihre Antwort war: „Ich wünschte ich könnte, aber ich kann nicht. “ Dann sagte sie „Ich“ und lachte verlegen.