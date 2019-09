Das sind die besten Streetstyles der Afro Fashion Week in Berlin

Normalerweise ist afrikanische Mode für mich etwas, das meine Eltern kaufen und am Sonntag in der Kirche tragen. Doch in den letzten Jahren haben junge Menschen mit dem Hype um Afro Beat, erfolgreichen Bloggern aus der Diaspora und Musikvideos deutlich mehr Interesse an Mode und Beauty aus Afrika bekommen. Deswegen wollen wir die Afro Fashion Week in Berlin genauer unter die Lupe nehmen.