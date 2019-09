Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss - das gilt auch bei der Berlin Fashion Week, die gestern mit dem Berliner Mode Salon zuende gegangen ist. Anlässlich der Gruppenausstellung der talentiertesten Designer der Stadt haben die Gäste noch mal alles ausgepackt, was die Koffer und Kleiderschränke so an inspirierenden Kombinationen zu bieten hatten. Lagenexperimente, Knallertaschen und Mustermix sind uns natürlich sofort ins Auge gefallen. Neben den üblichen Designertaschen trägt man in der Hauptstadt jetzt aber auch stolz das Aldi-Logo am Arm umher. Mit diesem Trend können sich sicher genauso Berliner abseits der Modewoche identifizieren.