Ich besuche die Berliner Modewoche mittlerweile seit neun Jahren und habe mich oft genug genau diesem Stress hingegeben. Ist ja auch mein Job und letztlich möchte ich natürlich auf gar keinen Fall irgendetwas verpassen, was man am folgenden Tag bei Insta Stories richtig verführerisch aussieht. In dieser Saison sollte es aber anders werden. Auf der x-ten Party geschieht sowieso selten mehr als etwas, das nur für einen sehr kleinen Kreis relevant ist. Und statt free drinks genieße ich lieber ein Bier am Späti mit meinen Freunden. Die Kontakte kann man außerdem bei einem Lunch in kleiner Runde nach der Modewoche viel besser aufrecht erhalten.