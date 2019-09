Bei der Berlin Fashion Week haben wir nun aber Kombinationen entdeckt, die wir sofort ganz entspannt in unseren Alltag integrieren könnten. Mit der Trainingsjacke von Marina Hoermanseder sehen wir uns direkt schwitzend auf dem Sportplatz, im strengen Outfit von Brachmann würde beim nächsten Bürgeramt-Termin bestimmt alles genehmigt werden und mit dem Rucksack von Atelier About ist man für jeden Tagesausflug in der Schule oder Ubahn bestens ausgerüstet.