Diese 3 Trends der Berlin Fashion Week für 2018 wollen wir jetzt schon tragen

Streifen sind selbstverständlich kein Trend, sondern immer angesagt. Doch die vielen Varianten, in denen sie in den Kollektionen für das Frühjahr 2018 gebrochen werden, sind mindestens bemerkenswert. Egal ob breite Balken oder schmale Linien; wichtig für den neuen Look ist, dass sie nicht einfach geradlinig über die gesamte Fläche verlaufen dürfen. Mal sorgen weitere Streifen oder auch andere Materialien für einen Bruch. Klassische Muster müssen eben nicht langweilig sein, wie die Looks von Vladimir Karaleev, William Fan und Dorothee Schumacher beweisen.