Jetzt nicht von gestern sein mit den 10 Trendlektionen für 2018 von Li Edelkoort

In der vergangenen Woche war Edelkoort in Berlin zu Gast, um unter dem Titel “Portraits of Fashion" in Zusammenarbeit mit Liganova die wichtigsten Tendenzen der Mode-, Sportswear- und Beautybranche vorzustellen. Damit ihr jetzt auf gar keinen Fall von gestern seid, haben wir die spannendsten Themen für euch zusammengefasst. Genau so stylen könnt ihr euch natürlich schon jetzt. Dafür müsst ihre nicht bis zum Herbst nächstes Jahr warten.