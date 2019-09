Minimalism at its best: Diese kreativen Tattoo-Motive bestehen nur aus einer Linie

Bei Instagram postet Ganji regelmäßig seine neuesten Arbeiten. Sein Markenzeichen? So genannte Single Line bzw. One Line Tattoos, deren minimalistische, aber ausdrucksstarke Motive mit nur einer durchgezogenen Linie gestochen werden. Das Prinzip erinnert an das Kinderspiel Haus im Nikolaus und wird im künstlerischen Fachjargon auch Continiousline Drawing genannt. Es handelt sich dabei um eine Übung zum Erfassen von Formen und Volumen.