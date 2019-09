Diamonds are forever, das besang schon Shirley Bassey. Doch was wirklich ewig währt, ist genau genommen kein Diamantenschmuck, sondern ein Tattoo. Nur wenige Dinge im Leben sind so permanent wie Tinte auf der Haut. Und das ist nur einer der Gründe, warum symbolische Verlobungstattoos der neue Ring am Finger sind.