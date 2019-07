Es ist endlich fertig und so schön! Jetzt heißt es: Pflegen! Niemals vergessen, dass eine Tätowierung eine Verletzung der Haut ist – und die muss erstmal verheilen. Bedeutet: Nicht in die Sonne, nicht in den Pool, den See, das Meer (4-6 Wochen) und vor allem nicht dran rumknibbeln, rubbeln oder exzessiv waschen. Beim Duschen klares Wasser drüber laufen lassen ist völlig okay, danach vorsichtig abtupfen und cremen, cremen, cremen. Ich halte mich seit jeher an Hustle Butter, eine spezielle Tattoocreme, die einfach die besten Effekte erzielt. Es muss keine dicke Fettschicht auf der frischen Tätowierung sein, aber sie sollte nicht trocken werden.