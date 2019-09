14 filigrane & absolut umwerfende Tattoos

In den letzten Jahren machte Pinchuk den menschlichen Körper zu ihrer Leinwand. Paris, Melbourne, Tokyo, New York: Sie tätowierte viele Freund*innen auf der ganzen Welt, wobei sie der Big Apple besonders inspirierte – wie man beispielsweise in der Karte der High Line sehen kann, die sie auf den oberen Rücken einer Freundin tätowierte. Anstatt im kühlen Tattooshop arbeitet Pinchuk lieber im privaten Umfeld. Anstatt Geld zu nehmen, tauscht sie ihre Kreationen lieber gegen Dinge, die sie braucht oder einfach gern hätte, wie Bücher oder eine Flasche Whiskey.