Wir verzieren unsere Körper seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen der Welt zeigen, wer wir sind und was uns bewegt. Wir wollen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ausdrücken, unsere Leidenschaft bildlich festhalten oder einfach nur unsere Haut dekorieren. In jedem Fall sind Tattoos etwas sehr Persönliches. Auch wenn Außenstehende nur einen Delfin, einen Anker oder einen Stern sehen, steckt für den Menschen, der es trägt, oft eine tiefere Bedeutung dahinter. Und sei es nur die Erinnerung an die rebellische Jugend.