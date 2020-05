Woran erkenne ich, dass sich mein Tattoo entzündet hat & wie behandle ich es?

Dr. Lin empfiehlt, als erstes deine Dermatologin oder deinen Dermatologen anzurufen und einen Termin ausmachen, wenn du eins der zuvor genannten Symptome bei dir feststellst. „Er oder sie wird einen Abstrich nehmen und ihn ins Labor schicken, damit er untersucht wird“, so Dr. Lin. „So kann herausgefunden werden, welches Bakterium verantwortlich ist und welches Antibiotikum demzufolge verschrieben werden muss.“ Meist wird eine Creme plus Tabletten verschrieben, aber es kommt immer darauf an, wie schlimm die Entzündung ist. In sehr ernsten Fällen kann sogar eine intravenöse Behandlung nötig sein. Du siehst: Es ist wirklich wichtig, dass du deine Ärztin oder deinen Arzt konsultierst, statt selbst zu entscheiden, wie du die Stelle behandeln musst.