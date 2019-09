Dieser Künstler gilt als ‚‚Modern Picasso“ unter den Tätowierern

Auch wenn er selbst noch weitere Einflüsse wie New School Flash und Street Art nennt, von denen er sich überall auf der Welt inspirieren lässt. Mittlerweile betreibt Mike Boyd sein eigenes Studio in Soho/London und wird in der Szene sogar als „Modern Picasso“ bezeichnet. Wer einen Termin bei ihm haben will, muss mit enorm langen Wartezeiten rechnen.