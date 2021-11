Ist Retinol während der Schwangerschaft gefährlich & gibt es Alternativen?

Was kannst du also in der Zwischenzeit tun? Solange dein Arzt oder deine Ärztin keine Entwarnung gibt, musst du etwas kreativ sein. Wenn du Retinol als Anti-Aging-Mittel verwendest, kannst du dir auch anderweitig behelfen. Bakuchiol zum Beispiel ist der neueste Star am Hautpflegehimmel. Dieser Inhaltsstoff wird aus den Samen und Blättern der Babchi Pflanze gewonnen, die vor allem in Indien vorzufinden ist. Einer Studie zufolge, die im Fachmagazin British Journal of Dermatology veröffentlicht wurde, reduziert dieser Wirkstoff dunkle Verfärbungen und macht die Haut ebenmäßger – ganz so wie bei der Verwendung von Retinol. „Es hat sich gezeigt, dass Bakuchiol eine Reihe chemischer Prozesse in den Hautzellen aktiviert, die letztlich zu einer verbesserten Kollagenproduktion und einem geringeren Abbau dieses Proteins führen und die Melanin-Synthese verringern, was bei Pigmentflecken hilft. Dieses alternative Wundermittel glättet die Haut und hilft dabei, Pigmentflecken zu reduzieren, die häufig mit dem natürlichen Alterungsprozess einhergehen“, so Dr. Anjali Mahto , Fachärztin für Dermatologie an der Cadogan Clinic.