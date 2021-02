So verändert Stillen dein Sexleben

Während du stillst, stellt dein Körper höhere Mengen des Hormons Prolaktin als sonst her, um so die Milchproduktion anzuregen. Währenddessen sinken Östrogenwerte. Diese Veränderungen führen zu vaginaler Trockenheit. Wenn du also während der Stillzeit irgendeine Art von penetrativem Sex hast, ist es besonders wichtig, Gleitmittel zu verwenden, da dein Körper nicht so viel körpereigene Lubrikation produziert, wie er es normalerweise täte.