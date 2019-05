Alles, was du über Sex nach der Entbindung wissen solltest

„Seiehrlich mit dir und deinem Partner oder deiner Partnerin“, rät Cutler. Frage dich selbst, was du gerade brauchst; was du dir wünschst. Ist es sexuelleBefriedigung? Körperliche oder emotionale Nähe? Nur du kannst das beantworten. „Es gibt diese Bilder auf Instagram und Co., bei denen Intimacy durch Into me, I see beschrieben wird“, so Conway. „Das klingt zwar kitschig, aber da ist auf jeden Fall etwas dran“. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse ignorierst und dadurch unglücklich wirst, wie sollst du dann Nähe, Vertrauen und Intimität mit einer anderen Person aufbauen? Also sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin, was du gerade brauchst – sei es Sex, Fast Food, Komplimente, eine Umarmung oder eine halbe Stunde nur für dich allein. Achte auf dich, damit du auch genügend Energie für dein Kind hast.