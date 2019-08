7 Dinge, die dir niemand über Sex nach der Entbindung erzählt

So dachten wir jedenfalls während der Schwangerschaft. Nachdem ich das erste Trimester, in dem ich extrem erschöpft und ständig hungrig gewesen war, überstanden hatte, fühlte ich mich kerngesund und wollüstig. Mein Körper wurde von Hormonen durchflutet und ich war mehr als bereit, in die Kiste zu springen. Wir hatten ziemlich regelmäßig Sex, bis ich so rund wurde, dass ich kaum noch aufrecht sitzen konnte. Aber dann kam die Geburt und alles veränderte sich