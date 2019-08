Manchmal – vor allem bei anhaltenden, starken Schmerzen – kann es notwendig sein, den Eingriff operativ rückgängig zu machen (spätestens dann liegen wohl nicht mehr zu ignorierende, medizinische Indizien vor). Viele Frauen berichten auch, dass die Geburt eines weiteren Kindes ihre Schmerzen und Probleme gelöst habe. Oft reist die Haut dann unwesentlich an der Stelle, wo zu viel genäht wurde und verheilt ohne die Notwendigkeit einer erneuten Naht. Vorausgesetzt der Frau wird dieses Mal die Zeit gegeben, die eine Austreibung (leider der unschöne offizielle Begriff für die letzte Phase der Geburt) eben braucht. Ohne der Debatte damit den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, sei an der Stelle trotzdem noch erwähnt, dass der Verdacht auf einen husband stich manchmal auch falscher Alarm ist. Wer sich unsicher ist, sollte wissen, dass eine reguläre Naht gerade am Anfang ebenfalls unangenehm sein und Schmerzen beim Sex zur Folge haben kann. Frauen haben gerade dann schnell das Gefühl, etwas sei nicht normal. Hier können regelmäßige Dammmassagen mit Kokosöl helfen, das Gewebe wieder weich und geschmeidig zu machen – ebenso wie Geduld. Bis der Körper sich komplett reguliert hat und die Narbe verheilt ist, kann es nämlich bis zu zwei Jahre dauern. Dabei ist nicht nur die physische Genesung wichtig, sondern auch die psychische. Wer Hilfe in Form von Gesprächsgruppen sucht, wird auf der deutschen Plattform Gerechte Geburt fündig. Neben Selbsthilfegruppen gibt es aber auch Birth Story Gatherings, also regionale Frauenkreise, die die eigene Geburtserfahrung zum Thema machen. Allein, sich in dieser Phase anderen Frauen mitzuteilen – frei nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ – ist nicht nur in so extremen Fällen heilsam.