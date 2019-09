Für viele ist Instagram zu einem Ort geworden, an dem man der Außenwelt das Bild vermittelt, das man gerne von sich selbst präsentieren würde. Ob es sich dabei um ein geschäftliches oder privates Image handelt, ist erstmal zweitrangig. Ich gehöre zu den vielen Müttern, die jedoch gemischte Gefühle dabei haben, zu viele Bilder ihrer Kinder zu posten. Auf der einen Seite will man nicht langweilig und vorhersehbar wirken, auf der anderen Seite möchte man sein großes Glück, das erfüllendste, wichtigste und niedlichste, was es gerade im eigenen Leben gibt, unbedingt mit der Welt teilen. Der Insta-Account sollte also im besten Falle zwei Sachen sagen: ‚Ich bin nicht nur eine fitte, coole Mama, sondern habe gleichzeitig auch ein Leben außerhalb der Mutterrolle. Ich gehe aus und erlebe Sachen.’ Das erfordert eine gute Mischung aus Babybildern und Bildern ohne Baby. Es geht darum, die eigene Identität nicht zu verlieren, nur weil man Mutter geworden ist, sondern sie im besten Fall um diesen einen Zusatz zu erweitern. Eine befreundete Mutter, mit der ich über genau diese Balance sprach, sagte mir: „Es ist einfach wichtig, nicht selbstgefällig rüberzukommen oder so, als sei man auf einmal nur noch eine Mutter ohne eigene Interessen. Egal wie süß man das eigene Baby findet, man sollte nicht zu viele Fotos von ihm posten. Ich jedenfalls denke zweimal darüber nach, bevor ich ein Bild von meinem Kind hochlade.“