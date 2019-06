Obwohl die meisten Hebammen, Ärztinnen und Ärzte empfehlen, frühestens sechs Wochen nach der Geburt penetrativen Sex zu haben (oder ein Sextoy einzuführen), stellt Masturbation generell kein Problem dar. „Solange du Lust darauf hast und dich körperlich dazu in der Lage fühlst, spricht nichts gegen klitorale Stimulation“, erklärt die Geburtsbegleiterin Bilen Berhanu . „Teste aus, was sich gut anfühlt und achte dabei besonders auf das sensible Gewebe. Ansonsten sei einfach so liebevoll und vorsichtig, wie du es auch sonst sein würdest.“