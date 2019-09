Euromünzen. Pancakes. Teller. Das sind einige der ach so kreativen Dinge, mit denen Menschen die Fläche der pigmentierten Haut um die Brustwarzen vergleichen – also die des Warzenhofs. Das allein zeigt schon, wie unterschiedlich Nippel sein können. Abgesehen von der Größe, können aber auch Form und Farbe variieren. Kurz gesagt: „Brustwarzenhöfe sind so unterschiedlich wie die Brüste, auf denen sie sich befinden“, so Dr. Katharine O'Connell White der Gynäkologie-Fakultät der Boston University.