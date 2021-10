So verändern sich Träume während der Schwangerschaft

„Ich träumte ständig davon, dass mich jemand verfolgt. Ich erinnere mich immer noch genau an alle Details, obwohl das jetzt schon 28 Jahre her ist“, erzählt uns eine Mutter. Eine andere Frau, mit der wir sprachen, hat ebenfalls immer noch lebhafte Erinnerungen an einen Traum, in dem sie einen heftigen Streit zwischen ihrem Ehemann und ihrem Ex aus Schulzeiten schlichten musste. Was haben die beiden gemein? Sie hatten diese Träume während ihrer Schwangerschaft: eine Zeit, die dafür bekannt ist, die Traumwelt von Schwangeren ganz schön auf den Kopf zu stellen