Albtraum-Störung: So setzt du ihr endlich ein Ende

Das Schlimmste an Albträumen ist wahrscheinlich, dass das furchtbare Gefühl, das du soeben noch hattest, nicht einfach aufhört, sobald du aufwachst; der Traum an sich war schon schrecklich genug, jetzt wirkt er aber auch noch den gesamten Tag nach. Und wer weiß, ob du nach so einer Nacht und diesen frischen Erinnerungen an das Geträumte – egal, ob es dabei um Geister, dreiäugige Monster, riesige tollwütige Hunde oder was auch immer ging –, am nächsten Abend überhaupt wieder einschlafen kannst. Wenn du zu jenen Pechvögeln gehörst, die häufig von Albträumen geplagt werden, gibt es glücklicherweise Möglichkeiten, ihnen den Garaus zu machen.