„Viele von uns hatten schon mal einen Klartraum, aber weil wir nicht so oft über unsere Träume reden, kennen die meisten den Begriff nicht – oder wissen nicht, was dahintersteckt“, erklärt Robert Waggoner , Präsident der International Association for the Study of Dreams und Autor des Buches Klarträume. Wege ins Unterbewusstsein . Vereinfacht gesagt merken wir im Traumzustand, dass wir träumen. In normalen Träumen akzeptieren wir einfach, was passiert. In einem Klartraum ist uns bewusst, dass wir träumen und das erlaubt uns, selbst zu entscheiden, was wir machen und wie wir reagieren. Wir können sogar kleine Experimente machen, so Waggoner. „Du kannst fast alles machen; der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“.