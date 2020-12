Ich trat mit meinem Bully aus Schulzeiten in Kontakt. Das ist dabei rausgekommen.

Genauso wie seine Hänseleien und Sticheleien in den nächsten zwei Jahren nicht nachließen, konnte ich das, was er an diesem bestimmten Tag gesagt hatte, nicht aus meinem Gedächtnis streichen. Seine Worte spornten mich aber dazu an, noch härter für meine Leistungen zu kämpfen. Zum Glück trennten sich unsere Wege, als ich mein Geschichtsstudium begann – in Cambridge!