Ja, deine Hände brauchen tatsächlich eine Hautpflegeroutine

Wenn es in Sachen Hautpflege eine Rangordnung gäbe, stünde für die meisten von uns das Gesicht an erster Stelle. Deshalb kommt es auch in den Genuss aller hochwertigen Produkte und zusätzlicher Pflege. An zweiter Stelle stünde das Dekolleté, gefolgt von allen im Sommer freiliegenden Körperteilen. Und die Hände? Die kriegen in den meisten Fällen vielleicht ein bisschen Serum ab, wenn sie Glück haben.