Warum sehen 30-Jährige heutzutage oft jünger aus?

Ich möchte gerne verstehen, was bloß so beängstigend daran ist, 30 zu sein. Dr. Chantrey sagt, das kann auf Altersdiskriminierung zurückgeführt werden. „Leider ist diese Form der Ausgrenzung in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Die Realität sieht so aus, dass durch ästhetische Eingriffe ein visueller Paradigmenwechsel in Bezug darauf stattfindet, wie eine Frau in einem bestimmten Alter auszusehen hat.“ Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Anti-Aging-Behandlungen eine persönliche Entscheidung sind. Dr. Chantrey würde jedoch gerne eine Veränderung sehen. „Ich wünsche mir, dass Frauen in ihren 30ern mit weniger Druck auskommen und sich mehr auf ihr Wohlbefinden einlassen können. Wie Schönheitsstandards so sind, sind auch die fürs Altern völlig subjektiv.“