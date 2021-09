Pourquoi les nouvelles générations ne font plus leur âge

Zara, 32 ans, reconnaît que les traitements anti-âge et les injections jouent un rôle dans la confusion qui entoure son âge. Elle dit qu'on la prend régulièrement pour une personne de cinq ans plus jeune qu'elle ne l'est réellement. "Je me suis mise au Botox et au filler depuis que j'ai eu 30 ans", m'a-t-elle dit. "J'avais remarqué des ridules, des dommages causés par le soleil et des cernes. Mes lèvres avaient aussi l'air plus minces, ce qui me gênait. Les gens ont tendance à penser que je suis plus jeune que je ne le suis, donc ce n'est pas une perte d'argent". Zara explique que sa sœur, qui a 24 ans, a déjà recours au filler et au Botox préventif. "Je pense que cela estompe définitivement les frontières entre les âges, car nos peaux se ressemblent". Mais cela va dans les deux sens. Zara admet que de nombreuses jeunes filles paraissent plus âgées à la suite de certains traitements esthétiques, par exemple le filler des lèvres et des joues. "Je pense que cela ajoute à la confusion", dit-elle.