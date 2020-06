Pourquoi je choisis d’aimer, et non de détester, mon grand front

Pendant mon adolescence, l'idole de beauté nationale était probablement Cheryl Cole. C'était l'apogée de ses jours L'Oréal Elnett, avec ses cheveux brun-roux, ses méga longs cils et son sourire à fossettes. J'aspirais à de petits traits délicats, mais mon front (et ma mâchoire pré-orthodontique) les rendait inaccessibles. Mais lorsque j'ai animé un Instagram Live il y a quelques semaines pour Refinery29, j'ai fait une blague sur mon front en me maquillant et j'ai été stupéfaite de voir combien de personnes ont commencé à intervenir avec des commentaires comme "Moi aussi", "Fivehead ici aussi" et "OMG team des grands fronts !". J'avais l'impression de revenir à la maison. Je réalise maintenant que le fait d'avoir un grand front a beaucoup d'avantages : plus de surface pour le maquillage, plus de place pour dessiner des sourcils plus grands et plus épais si vous le souhaitez. Et vous pouvez vous faire des franges de différentes longueurs (j'ai fini par faire pousser la mienne et j'ai maintenant une raie sur le côté . Petits pas par petits pas !).