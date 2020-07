Ich habe beschlossen, meine hohe Stirn zu lieben & verstecke sie nicht mehr

Das ich mit diesen Gedanken nicht allein bin, merkte ich erst, als ich vor einigen Wochen für Refinery29UK ein Instagram Live gemacht habe. Während ich mein Make-up auftrug machte ich einen Witz über meine große Stirn und war überrascht, wie viele Leute kommentierten, sie würden mein Leid teilen. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment von Leidensgenoss*innen umgeben zu sein... Wir, die Mitglieder der Hohe-Stirn-Fraktion, haben eine überdimensionale Stirn und die kann schon echt lästig sein. Aber warum sehen wir eigentlich nur die negativen Aspekte? Immerhin bringt eine hohe Stirn doch auch so viele Vorteile mit sich: Du hast mehr Platz für dein Make-up. Du kannst deine Augenbrauen so dick zeichnen wie du magst. Und in Sachen Pony hast du absolute Wahlfreiheit. (Ich lasse mein Pony gerade noch herauswachsen und trage ihn im Seitenscheitel. Das verdeckt nicht meine ganze Stirn, aber zeigt auch nicht gleich alles, und so fühle ich mich gerade richtig wohl.)