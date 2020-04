Es ist offiziell: Rihanna launcht Hautpflege-Brand “Fenty Skin Care“

In jedem Fall ist es ein ziemlich kluger Schachzug der Multimillionärin, ins weltweite Hautpflegegeschäft einzusteigen, besonders wenn man bedenkt, dass das weltweite Marktvolumen für Hautpflegeprodukte laut Statistika bis 2025 noch mal deutlich ansteigen soll: von aktuell 136 auf 150 Milliarden US-Dollar. Und selbst, falls die Prognosen nicht stimmen und die Zahlen (zum Beispiel wegen der Corona-Krise) in nächster Zeit erst mal nicht ansteigen, bin ich mir sicher, Rihanna wird mit Fenty Skin Care richtig durchstarten. Schließlich hat sie bisher alles in Gold verwandelt, was sie angefasst hat.