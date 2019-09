Das Erste, was du über Mundwinkelentzündungen wissen musst, ist, sie sind vollkommen normal und sehr weit verbreitet. Tatsächlich sind sie so gewöhnlich, dass Dermatolog*innen praktisch am ersten Tag des Studiums alles über sie lernen, so Dr. S. Manjula Jegasothy . Die kleinen Wunden entstehen durch Spucke: „Im Mund und in der Speichelflüssigkeit befinden sich permanent Bakterien und Pilze. Wenn wir im Schlaf sabbern, wird es von den Mundwinkeln aufgefangen – wie Regen in einer Dachrinne“, erklärt Dr. Jegasothy. Durch die Ansammlung bilden sich dann häufig trockene, rote Hautschuppen. „Weil die Rillen in den Mundwinkeln mit dem Alter tiefer werden, steigt demzufolge auch die Wahrscheinlichkeit für Mundwinkelentzündungen.“