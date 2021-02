Chéilite angulaire : comment soigner les gerçures aux coins des lèvres

Tout comme pour les lèvres gercées , il est facile d'associer le développement de plaques sèches et croûteuses aux coins de la bouche à une exposition au froid et à la sécheresse extrêmes. Mais il se trouve que ces lésions cutanées squameuses qui rendent le simple fait de sourire douloureux ne sont pas seulement un prolongement de lèvres sèches et irritées - et ce ne sont pas non plus des boutons de fièvre. Il s'agit d'une affection appelée chéilite angulaire (ou perlèche), qui peut persister pendant des semaines lorsqu'on la laisse guérir d'elle-même.