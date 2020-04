Comment couper sa frange soi-même sans (trop) se louper

Si on fait la liste des raisons qui nous poussent à aller chez le coiffeur, l’ennuie se place très haut. On ne saurait trop dire pourquoi, mais quand on n’a pas grand chose à faire, on a souvent envie de changement. Une frange, un carré long , une nouvelle couleur ? Pourquoi pas. On prend alors rendez-vous chez son fidèle coiffeur et l’affaire est dans le sac. Bien sûr, comme les salons sont temporairement fermés pour ralentir la propagation du Covid-19, cette option n'est pas disponible en ce moment.