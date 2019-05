Si vous avez grandi dans les années 90, vous avez sûrement connu (et porté) ces petites barrettes papillons. Vingt ans plus tard, cet accessoire phare fait son grand retour et on voit des barrettes et autres bijoux de cheveux apparaitre sur les têtes de nos Instagrameuses (hello, Alyssa !) et fashionistas préférées. Mais avant de vous ruer chez Claire’s pour faire le plein comme dans le bon vieux temps, sachez que vous pouvez maintenant trouver ces accessoires dans vos boutiques mode préférées.