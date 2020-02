Cheveux : 5 tendances coloration qui feront le printemps

Et personne n’est en reste, puisque la tendance peut se décliner dans un large éventail de couleurs. Ce sont les effets qui vont faire toute la différence. Pour les blondes, on renonce au platine unidimensionnel et on opte plutôt pour un “tweed hair” moderne qui va mettre en valeur vos racines naturelles. Si votre base est plutôt sombre, ajoutez de minuscules babylights dorées pour plus d’éclat et de dimension en un clin d’oeil.