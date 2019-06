Le « Glass Hair », la dernière tendance cheveux des célébrités

« Déjà dans les années 60, on voyait ce fini ultra glossy sur les défilés Vidal Sassoon », nous dit la coiffeuse de célébrité Cash Lawless . « Il avait l'art d'obtenir des matières ultra brillantes sur des coupes courtes et géométriques. Aujourd’hui, on voit de plus en plus de tuto envahir le web et les coiffeurs ont fini par récupérer la tendance. »