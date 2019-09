Tendance cheveux : l'accessoire qui fait craquer toutes les it-girls

Quand il s’agit d’accessoires cheveux, on ne dit jamais non. Les pinces crabe ? Fun ! Les chouchous ? On en prendra un de chaque couleur, s'il vous plait. Des barrettes bijoux ? C'est parti ! Mais de tous les accessoires cheveux des 90s qui ont fait leur come-back ces temps-ci, le sobre serre-tête est peut-être le plus chic et le plus printanier.