7 façons de rendre vos lèvres plus pulpeuses naturellement

"Si vos lèvres sont sèches et gercées, elles vont moins capter la lumière, ce qui les fait paraître plus petites", explique le Dr Esho. Qui l'eut cru ? "Pour une solution à domicile, frottez-les délicatement à l'aide d'une brosse à dents souple et d'un mélange de sucre et d'huile d'amande pour éliminer les cellules mortes en douceur", ajoute le Dr Esho, qui suggère de poursuivre immédiatement avec son baume à lèvres COAT, pour protéger et hydrater la peau nouvellement révélée.