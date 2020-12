Mais cette année, on est un peu plus dans le flou quant aux opérations les plus pratiquées, car beaucoup préfèrent rester discret·e·s quant à leurs passages sous le bistouri, en raison du caractère sensible entourant les procédures non-essentielles en ce moment. Afin de mieux comprendre les tendances cosmétiques de l'ère pandémique - qui sont en forte augmentation - nous avons fait appel à quelques un·e·s des chirurgien·ne·s plasticien·ne·s les plus renommé·e·s des États-Unis pour nous parler des procédures les plus demandées en 2020. Voici donc ce qui se passe derrière les portes de leur clinique et de leur bloc opératoire.