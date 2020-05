Quel avenir pour la chirurgie esthétique dans le monde post Covid-19 ?

Alors que la pandémie ralentit en France et que des services comme les salons de tatouage et de coiffure commencent à rouvrir leurs portes, les masques faciaux et les gants en plastique donnent à l'artiste et au client l'apparence d'un médecin et d'un patient. On ne peut donc qu'imaginer les mesures que les cabinets médicaux devront prendre pour garantir la santé et la sécurité de chacune et chacun.