Warum Corona auch in der Schönheitsmedizin für eine neue Realität sorgt

Not macht erfinderisch – bestimmt kennst du dieses Sprichwort auch schon seit deiner Kindheit. In der Schule erklärte man uns, dass Menschen in Zeiten der Not (zum Beispiel während eines Kriegs oder einer Pandemie) bahnbrechende Technologien und Produkte schafften. Teebeutel , Taschentücher, Zeitungen – all diese Dinge wurden nur erfunden, weil wir uns in Notsituationen befanden und die Menschheit sie brauchte. Was wir daraus schließen können, ist folgende Lehre: Wenn wir Angst um unsere Existenz haben, findet die Gesellschaft immer Wege, sich an neue Situationen anzupassen.