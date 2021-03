The Ordinary compose désormais votre routine de soins en quelques minutes

Par conséquent, la mise en place d'une routine de soins de la peau infaillible implique beaucoup d'essais et d'erreurs, ce qui peut être coûteux. Mais la marque de soins The Ordinary pourrait avoir la solution avec son nouveau Regimen Builder . Si vous avez déjà acheté des produits de soins de la peau The Ordinary , vous savez qu'il existe une gamme incroyable de produits parmi lesquels choisir. Il faut admettre que cela peut être assez décourageant. Que choisir entre l'acide lactique et l' acide glycolique ? Quel est le rôle du rétinol ? Lancé la semaine dernière, le service numérique intelligent de la marque établit votre routine de soins ultime, en sélectionnant des sérums, des nettoyants, des crèmes hydratantes et autres parmi les nombreux produits qui composent sa collection, afin de vous éviter de jouer aux devinettes.