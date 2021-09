EGF : le nouvel ingrédient skincare qui fait de l’ombre au Botox

Les EGF sont présents dans de nombreux produits de soins de la peau de luxe, mais des marques de beauté à prix doux exploitent également cet ingrédient et le rendent accessible à tous les budgets. Grâce à TikTok, un produit très populaire en ce moment est le sérum 15% Vitamin C and EGF de The Inkey List , qui combine de la vitamine C clarifiante avec les FGE lissantes et rajeunissantes. Il peut être utilisé aussi bien le matin que le soir. Dans la journée, appliquez un écran solaire pour maximiser l'effet de la vitamine C et protéger votre peau des rayons UV, qui exacerbent les ridules et la pigmentation. Le sérum EGF de Revolution Skincare , s'envole également des étagères virtuelles et reçoit des critiques cinq étoiles pour sa capacité à rendre la peau lisse, fraîche, rosée et hydratée.