EGF: Der neue Hautpflege-Stoff, der Botox in den Schatten stellt

EGF sind schon in zahlreichen Luxus-Produkten angekommen; inzwischen verwenden aber auch erschwinglichere Beauty-Marken den Stoff. Dank TikTok ist vor allem das 15% Vitamin C and EGF Serum von The Inkey List (16,95 €) gerade sehr gefragt, das die glättenden EGF mit dem aufhellenden Vitamin C kombiniert. Das kannst du morgens oder abends verwenden; morgens solltest du aber unbedingt darauf achten, danach Sonnenschutz aufzutragen , um die Wirkung vom Vitamin C zu maximieren und deine Haut vor UV-Strahlen zu schützen, die wiederum kleine Falten und Pigmentflecken verursachen können. Auch das EGF Serum von Revolution Skincare (15,80 €) zaubert dir glatte, erfrischte, strahlende und mit Feuchtigkeit versorgte Haut und hat nicht ohne Grund jede Menge begeisterte Reviews im Netz.