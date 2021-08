Länger jung aussehende Haut dank Kollagen-Nahrungsergänzungsmittel?

Kollagen, erklärt Dermatologin Dr. Debra Jaliman , ist „das am häufigsten vorkommende Protein in der Haut. Es macht 75 bis 80 Prozent dieses Organs aus“. Seit der Geburt sind wir damit ausgestattet, aber Dinge wie sich wiederholende Gesichtsbewegungen, Sonneneinstrahlung und ein Enzym namens Kollagenase, das Kollagen in der Dermis abbaut, führen im Laufe der Zeit zu einem Verlust von Elastizität. Folglich sieht die Haut weniger prall aus.